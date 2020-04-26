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إبراهيم الحساوي يُثير تعاطف الجمهور بعد وفاة شقيقته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الفنان إبراهيم الحساوي، عن وفاة شقيقته بعد صراع مع مرض السرطان، معربًا عن عجزه عن حضور عزائها.

وأثارت تغريدة للفنان الحساوي، تعاطفًا كبيرًا معه، إذ قال : " (إنّا لله وإنّا إليه راجعون) انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها ".

وأضاف: " الأشد وجعا من الفقد أن أختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير واحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب”.

وعزّى مخرجون وفنانون، الفنان إبراهيم الحساوي في وفاة شقيقته، فيما انهالت عبارات التعاطف معه من الجمهور.

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