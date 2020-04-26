شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الإفطار بالعصير لا يضر ومريض «كورونا» يُمكنه الصوم بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يُقال بأن الإفطار على العصير يضر بالبنكرياس.

جاء ذلك ردًا على سؤال: " هل صحيح أن الإفطار بالعصير يضر البنكرياس كما هو متداول وأنه يفاجئ البنكرياس و مع الأيام لا يعمل؟" ، إذ قال " غير صحيح " .

كما أوضح "النمر"، أن مريض فيروس كورونا المستجد يُمكنه الصوم، قائلًا: " صوم مريض كورونا يعتمد على حالته إذا كان لايعاني أعراض نهائيا فنعم يصوم، أما إذا كان من الذين لديهم التهاب شديد في الرئة ومنومين في المستشفيات فلا يصوم، وما بينهما يعود لتقييم الطبيب المشرف على الحالة " .