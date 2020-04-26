عبر الاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يدشن عددًا من مبادرات الجمعيات الخيرية

دشّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد عبر الاتصال المرئي عددًا من المبادرات التي تنفذها عدد من الجمعيات الخيرية ولجان التنمية ومجلس الجمعيات الفرعي بجازان لمساعدة الأسر المستحقة بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

واستمع لشرح مفصل من مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن المبادرات التي دُشنت وتنفذها الجمعيات الخيرية بجازان وصبيا وبيش وفرسان وهروب ومركز الحكامية، إضافة للمجلس الفرعي للجمعيات الخيرية بالمنطقة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش.

وتضمّنت المبادرات توزيع أكثر من ٢٠٠٠٠ سلة غذائية و٧٠٠٠٠ كيس من الدقيق و٨٠٠٠٠ كرتون من التمور بقيمة إجمالية بلغت ١٣ مليونًا و٣٦٠ ألف ريال سيتم توزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات والمقيمين بالمنطقة.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين هذه المبادرات في تقديم العون والمساعدة للأسر المشمولة بتلك المساعدات، موجّهًا الجميع بتقديم مزيد ومضاعفة الجهود، لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بالمنطقة.

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حضر التدشين -من خلال الاتصال المرئي- وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ورؤساء الجمعيات ولجان التنمية المشاركة في تنفيذ المبادرات بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.

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