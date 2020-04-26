«أمانة الأحساء» تطلق خدمة «المسح النشط» من السيارة

أطلقت أمانة الأحساء مبادرتها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، أول نقطة للمسح النشط، والتي تهدف إلى فحص الأشخاص من سياراتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وتضم النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، عددًا من المختصين وفريق طبي متكامل، تشرف عليه صحة الأحساء، وتستقبل مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين.

ويقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة، بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري، كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب الكشف، ما يسهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، حرص حكومتنا الرشيدة "أيدها الله" على توفير كل أوجه الدعم وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس كورونا.

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