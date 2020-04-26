بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1223 اليوم الأحد، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة مكة بـ 272حالة، فيما جاءت باقي المدن كالتالي الرياض 267، المدينة 217، جدة 117، بيش 113، عنيزة 54، الدمام 51، بريدة 20، الجبيل 19، الهفوف 17، بقيق 17، العارضة 14، الطائف 10، أبو عريش 10.

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كما سجلت تبوك، الزلفي، ساجر، ثلاث حالات إصابة بكل منهم، فيما سجلت القطيف، حفر الباطن، القريات، وادي الدواسرحالتي إصابة بكل منهم وسجلت المجاردة، خميس مشيط، الخبر، جازان، عرعر، حالة إصابة واحدة بكل منهم.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 17522 وبلغ إجمالي حالات التعافي 2357، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 139.

جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.