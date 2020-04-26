جامعة الملك خالد تحصل على المركز الـ ٦٠١ عالميًّا والرابع محليًّا

حصلت جامعة الملك خالد على المركز الـ ٦٠١ عالميًّا والمركز الرابع محليًّا، حسب تصنيف مؤسسة التايمز الأمريكية، وذلك في إطار «تأثير الجامعات العالمية» (Times Higher Education Impact Ranking).

ويقيس تصنيف التايمز أداء الجامعات وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) وعددها ١٧ هدفًا.

ويتم حساب المؤشرات من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات واسعة، وهي البحث Research من خلال البحث عن حلول ومعرفة جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والتواصل Outreach من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم، الإدارة / الإشراف Stewardship من خلال مسؤولية الجامعة عن استهلاكها واستدامتها.

وتعد هذه السنة الثانية لهذا النوع من التصنيفات، الذي تنفرد به مؤسسة التايمز، وقد بلغ عدد الجامعات السعودية التي ظهرت في النتائج النهائية خمس جامعات منها ٤ جامعات حكومية وواحدة خاصة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن مشاركة الجامعة في التصنيفات الدولية وحصولها على مراتب متقدمة دليل على حرص الجامعة وقيادتها على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التعليم العالي.

ولفت إلى أن النجاحات المستمرة وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف التصنيفات يعكس هذا الاهتمام الأمر الذي سيكون له الأثر في تحسين أداء الجامعة وتجويد مخرجاتها لتتواءم مع متطلبات سوق العمل محليًّا وعالميًّا.

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