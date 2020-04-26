«أمانة الشرقية» تنفذ 1700 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام رمضان المبارك

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة.

وتوزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفّذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان (1700) جولة، و(36) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تحرير (101) إشعار غرامات ومخالفات، بينما تم تطهير وتعقيم (2151) موقعًا.

ويأتي ذلك في إطار تضافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافةً إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ .

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كما كثفت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير العامّ، باستخدام آليات متطورة مخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية. المخصصة لهذا الشأن .

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