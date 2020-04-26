بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا البالغ عددهم 3وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الثلاثة منهم سعودي في مدينة الهفوف، و2 غير سعوديين في مكة وجدة، وتراوحت أعمارهم بين 39 و72 عامًا.

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وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى 17522 وبلغ إجمالي حالات التعافي 2357، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139.

جاء ذلك بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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