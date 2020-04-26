الصحة: تسجيل 1223إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 17522 .

وبلغ إجمالي حالات التعافي 2357 ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات 139 .

بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.