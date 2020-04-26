السعودية اليوم / مستشفى ميسان يواصل جهوده في اجراء عمليات المسح النشط ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية لمقرات سكن العمال



الطائف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

يواصل مستشفى محافظة ميسان العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

وقد قامت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى ميسان بعمليات المسح النشط وزيارات ميدانية لمقرات سكن العمال و المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة، كما أجرت خلال جولاتها وزياراتها الميدانية حملات توعية صحية بعدة لغات عن أهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المكتظة حفاظا على سلامتهم الشخصية .

يذكر أن مستشفى ميسان العام قد كّثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، خلال اقامة نقاط فرز على مداخل المستشفى، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، وتطبيق إجراءاتٍ تقليل أعداد المراجعين بتفعيل الخدمات الالكترونية عن بعد، كما قام المستشفى أيضا بأعمال التعقيم لأقسام التنويم وقسم الطوارئ، ومواقف المركبات و سكن التمريض، فيما أخذت عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى، مع تنفيذ حملات توعوية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استهدفت المحلات التجارية والمنشآت العاملة.

// انتهى //

18:09ت م

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الطائف 03 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسيواصل مستشفى محافظة ميسان العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قيام الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى بجولات المسح الطبي النشط والكشف المبكر مقرات سكن العمالة وأماكن التجمعات العمالية في المحافظة والمراكز التابعة لها، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في مقرات إسكان العمالة الوافدة.وقد قامت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى ميسان بعمليات المسح النشط وزيارات ميدانية لمقرات سكن العمال و المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة، كما أجرت خلال جولاتها وزياراتها الميدانية حملات توعية صحية بعدة لغات عن أهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المكتظة حفاظا على سلامتهم الشخصية .يذكر أن مستشفى ميسان العام قد كّثف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوي للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، خلال اقامة نقاط فرز على مداخل المستشفى، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، وتطبيق إجراءاتٍ تقليل أعداد المراجعين بتفعيل الخدمات الالكترونية عن بعد، كما قام المستشفى أيضا بأعمال التعقيم لأقسام التنويم وقسم الطوارئ، ومواقف المركبات و سكن التمريض، فيما أخذت عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى، مع تنفيذ حملات توعوية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة استهدفت المحلات التجارية والمنشآت العاملة.// انتهى //18:09ت م0133

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