السعودية اليوم / مصر تطلب من صندوق النقد الدولي حزمة مالية لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة كورونا



القاهرة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز القدرة على مواجهة أزمة فيروس "

وأوضح مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة- أن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.

// انتهى //

18:07ت م

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القاهرة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز القدرة على مواجهة أزمة فيروس " كورونا " المستجد.وأوضح مدبولي -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة- أن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن المباحثات بهذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة.// انتهى //18:07ت م0131

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.