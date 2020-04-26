السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء



المدينة المنورة ٣ رمضان 1441 الموافق ٢٦ إبريل 2020م واس

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، سوقاً مؤقتا للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في حي سيد الشهداء .

وسيُسهم السوق المؤقت الجديد في تخفيف الزحام على السوق المركزي، وسيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجواره، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

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17:46ت م

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