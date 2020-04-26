اجتماعي / جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة تدشن برامجها الرمضانية



جدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

دشنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ، والمنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد ، وذلك بتقديم مجموعة من البرامج المختلفة التي تربط الأسرة وتقوم بتوعيتها وتثقيفها وتقديم الدعم لها في شهر رمضان المبارك.

وتتضمن البرامج، تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية عبر البث المباشر اليومي من خلال منصة توتير لمدة ساعة كاملة من الساعة 5 - 6 مساء، بالإضافة إلى تنظيم برنامج "قناديل المودة" والذي يشتمل على أمسيات تدريبية عن بعد مع مدربين متخصصين ، تركز على المهارات التي تحتاجها الأسرة في رمضان.

كما تشمل البرامج مسابقة رمضانية عن الأسرة في ضوء القرآن والسنة وذلك بطرح سؤال أسبوعيا في رمضان عبر حسابها الرسمي في تويتر .

وأوضح المدير العام بالجمعية محمد آل رضي أن "المودة" تقدم هذه الأمسيات بشكل يومي خلال شهر رمضان وتبدأ هذه الأمسيات الساعة 10 مساءً من كل لية ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط almawaddah.org.sa/activities ، من خلال حساب جمعية المودة في توتير .

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17:15ت م

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