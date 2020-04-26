السعودية اليوم / أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية بمواقع تجمعات العمالة بمحافظة الخبر بالتعاون مع فريق غوث التطوعي



الخبر 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

أطلقت أمانة الشرقية بالتعاون مع فريق غوث التطوعي للبحث والإنقاذ , مبادرة توعوية تستهدف تجمعات ومساكن العمالة الوافدة في الصبيخة والثقبة والخبر الشمالية بمحافظة الخبر ، وذلك لتعريف السكان من المقيمين بما هو مطلوب منهم في هذه الأزمة وتوعويتهم في هذا الجانب .

وأشارت الأمانة إلى أنه تم إجراء مسح أولي استهدف الاطلاع على أوضاع المساكن وتجمعات العمالة من خلال التصوير الجوي ورصد التجمعات والتجاوزات وتثقيف العاملين ، حيث تضمنت خطة العمل بث مجموعة من الرسائل التوعوية والتثقيفية لإرشادهم بالالتزام بضوابط مكافحة نقل العدوى والالتزام بالنظافة وأهمية تعقيم مقرات السكن وتوفير مستلزمات الصحة العامة من قبل العاملين , كما تم توزيع أكثر من 5000 من المطويات والنشرات التوعوية بعدة لغات ، إضافة إلى توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات .

وأضافت أنه تم الاستعانة بعدد من المترجمين للغات الأجنبية التي من بينها اللغة البنغالية والفلبينية والأوردو وغيرها ، وذلك لتسهيل التواصل مع ساكني تلك الأحياء من الوافدين وأسرهم وإيصال الرسائل بكل بساطة ، مشيرةً الى أن هذه المبادرة ستستمر لما يزيد عن أسبوعين ، سيتم خلالها الدخول لعدة أحياء ، مثمنةً الجهود التي يقوم بها فريق غوث التطوعي ، مؤكدا أن لذلك دور كبير في توعية تلك الجاليات ورفع نسبة الوعي لدى العمالة .

// انتهى //

16:58ت م

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