السعودية اليوم / جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تكثف أعمالها خلال الشهر الفضيل



مكة المكرمة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

كثفت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة اعمالها من خلال مراكزها الـ 21 المنتشرة في أحياء العاصمة المقدسة لمواجهة

وتأتي هذه المبادرات تنفيذاً لاستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تحت اشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة ، وتهدف للمساهمة في تلبية الاحتياجات العينية والنفسية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا ، وتشمل توزيع أكثر من 2186 سلة و8574 وجبة ساخنة وفطور يوميًا.

وقدمت الجمعية أكثر من 26 مبادرة استفاد منها أكثر من 11256 أسرة ، إضافة لتشكيل 222 متطوعاً ومتطوعة لتقديم العون لكل الجهات والقطاعات ومراكز الأحياء وفق الضوابط والاحترازات الصحية .

// انتهى //

16:53ت م

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مكة المكرمة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واسكثفت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة اعمالها من خلال مراكزها الـ 21 المنتشرة في أحياء العاصمة المقدسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإطلاق عددٍ من المبادرات انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وضمن اطلاقه حملة "براً بمكة"وتأتي هذه المبادرات تنفيذاً لاستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تحت اشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة ، وتهدف للمساهمة في تلبية الاحتياجات العينية والنفسية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا ، وتشمل توزيع أكثر من 2186 سلة و8574 وجبة ساخنة وفطور يوميًا.وقدمت الجمعية أكثر من 26 مبادرة استفاد منها أكثر من 11256 أسرة ، إضافة لتشكيل 222 متطوعاً ومتطوعة لتقديم العون لكل الجهات والقطاعات ومراكز الأحياء وفق الضوابط والاحترازات الصحية .// انتهى //16:53ت م0109

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