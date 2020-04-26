السعودية اليوم / أكثر من 14 ألف متدرب ومتدربة في التدريب التقني بالقصيم يبدؤون جلسات التقييم النهائي عن بُعد



بريدة 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

انطلقت اليوم جلسات التقييم النهائي عن بُعد لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في منطقة القصيم الذين يتجاوز عددهم 14 ألف متدرب ومتدربة في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد.

وأفاد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن بأنه منذ ساعات صباح اليوم بدأ التحاق المتدربين والمتدربات بجلسات التقييم النهائي الموزعة على عدة جلسات افتراضية وفق الجداول المعتمدة ، ليتسنى إتاحة الوقت المناسب حسب الرغبة في تسجيل الدخول وتنفيذ التقييم ، حيث سيقوم على برنامج التقييم النهائي جميع أعضاء الهيئة التدريبية للبنين والبنات.

وقدم المذن شكره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على دعمه وتوجيهاته، وكذلك أثنى بالشكر لسعادة النواب ولجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بالمنطقة على حسن تعاملهم وتعاونهم مع هذه المرحلة الذي أسهم بعد توفيق الله في هذا النجاح وتذليل الصعاب.

// انتهى //

16:42ت م

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