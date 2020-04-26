شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن مركزي الدفاع المدني بالسالمية والبصر والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقاعة الاجتماعات بمكتبه في ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة عن طريق الاتصال المرئي , مشروع مركزي الدفاع المدني بالسالمية ومركز البصر , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد أبوعباة .

واستمع سموه من العميد أبوعباة شرحٍ موجز عن المركزين وإمكانياتهما ، الذين يخدمان الجهات الجنوبية والجهات الشرقية الواقعة بالقرب من مدينة بريدة ، والطرق المتصلة بهما ، إضافة إلى المراكز والهجر المجاورة والطرق المتصلة بتلك المواقع.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه خلال التدشين ، لافتاً الانتباه إلى أن افتتاح هاذين المركزين يأتي تأكيداً لامتداد جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، لتلبية احتياجات سكان المناطق من الخدمات ، وتوفير سبل السلامة في جميع مدن ومراكز وقرى المملكة ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة عامة وعن وطننا الغالي خاصة إنه جواد كريم مجيب الدعاء.