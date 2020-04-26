شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن مركزي الدفاع المدني بالسالمية والبصر والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه من العميد أبوعباة شرحٍ موجز عن المركزين وإمكانياتهما ، الذين يخدمان الجهات الجنوبية والجهات الشرقية الواقعة بالقرب من مدينة بريدة ، والطرق المتصلة بهما ، إضافة إلى المراكز والهجر المجاورة والطرق المتصلة بتلك المواقع.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما شاهده واطلع عليه خلال التدشين ، لافتاً الانتباه إلى أن افتتاح هاذين المركزين يأتي تأكيداً لامتداد جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، لتلبية احتياجات سكان المناطق من الخدمات ، وتوفير سبل السلامة في جميع مدن ومراكز وقرى المملكة ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة عامة وعن وطننا الغالي خاصة إنه جواد كريم مجيب الدعاء.
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