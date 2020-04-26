شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم 8 آلاف أسرة .. "بر الأحساء" تطلق برنامج "شاركهم سحورك" والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية البر بالأحساء أمس النسخة الثالثة من مشروع "شاركهم سحورك" والذي يدعم أكثر من 8 الأف أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية .

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف أن المشروع يهدف دعم الأسر المستفيدة وتأمين كل ما يحتاجونه من السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ، مضيفاً أن الجمعية فتحت باب التبرع للراغبين في دعم البرنامج للمساهمة في تحقيق أهدافه ، وذلك عن طريق المتجر الالكتروني ، حيث تم تحديد مبلغ 100 ريال قيمة السهم الواحد، إضافة الى إمكانية دعم البرنامج من خلال الحسابات البنكية المتاحة .

من جهة أخرى أوضح مدير إدارة الاستثمار والبرامج التنموية بالجمعية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخوفي أنه سيتم تنفيذ برنامج "شاركهم سحورك" إما عن طريق تغذية بطاقات منافذ أو عن طريق القسائم الالكترونية بعد تحديد المبلغ المحدد لقيمة السلة الغذائية لكل أسرة مستفيدة ، أو أسرة متضررة من الساكنين في أحياء يمكنهم التنقل داخلها للتبضع من محلات التموين خلال فترة السماح المحددة من قبل الجهات الأمنية وضمن النطاق المسموح به ،

وأشار الخوفي إلى أنه بالنسبة للأسر القاطنين في القرى والاحياء التي لا توجد بها محلات التموين الكبرى فإن الجمعية ستقوم بإيصال السلال الغذائية الخاصة ببرنامج "شاركهم سحورك" لمنازلهم وفق الإجراءات الاحترازية الموصى بها .