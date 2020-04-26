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ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص بنجران

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ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة اليوم، عمالة وافدة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة داخل سكن خاص، رغم الإجراءات المشددة حيال منع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظا على السلامة العامة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أنه استمراراً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة نجران للوقاية من فيروس ، ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على سكن العمالة منزلاً حول إلى موقع تُمارس فيه مهنة الحلاقة، وجرى مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

ودعا مدير إدارة الرقابة الشاملة، الجميع إلى عدم التردد على مثل هذه المواقع وإبلاغ الجهات المعنية حفاظاً على سلامة الجميع من انتقال الفيروسات والأوبئة والأمراض.

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