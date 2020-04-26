شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : مستمرون في الإجراءات الوقائية وتجمع أكثر من 5 أشخاص ممنوع والان نبدء بالتفاصيل
- عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ،على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، وأهاب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.
وقال أن عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم، وأن استمرار رفع المنع بأيدينا.
وأكد أيضا على أن التجمعات غير مقبوله نهائيا ويجب الإبلاغ عنها ، التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة بالإجراءات الوقائية حتى إشعار آخر
وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، مستمر في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها كما أن تعليق الرحلات الجوية الدولية مستمر.
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