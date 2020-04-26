شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1223 إصابة جديدة بكورونا والمواطنون والمقيمون ملتزمون والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة الدكتورر محمد العبد العالي: سجلنا في المملكة ١٢٢٣ حالة جديدة.

وأضاف متحدث الصحة فى المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا : تأتي خطوة رفع المنع الكلي، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع.

وأشار إلى أن متحدث وزارة الصحةـ الى ضرورة الالتزام ، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود.