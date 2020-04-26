من داخل الكواليس.. بنك الصين حطم سوق النفط الأمريكي في 20 دقيقة

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

نقلت وكالة بلومبرغ ما جرى خلال 20 دقيقة كانت هي الوقت الحاسم في انهيار سوق النفط الأمريكي ووصوله إلى -37 دولارًا، موضحة جانبًا مهمًا أغفل عنه الكثيرون في تحليلاتهم وهو دور المستثمرين الصغار وبنك الصين.

وتابعت: كان من الواضح منذ البداية في 20 أبريل، أن سوق النفط الأمريكي سيواجه الكثير من المتاعب، كانت أوامر البيع المحمومة تتدفق بين عشية وضحاها، ويمكن لأي متداول أن يرى في صباح ذلك اليوم أن هناك حمام دم قادمًا، بحلول الساعة 7 صباحًا في نيويورك، انخفض سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 28% إلى 13.07 دولارًا للبرميل.

وتابع: على بعد آلاف الأميال، في مدينة شنتشن الصينية، شاهدت فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا تدعى آشيانغ تشن الأخبار على هاتفها في حالة ذهول، قبل ذلك ببضعة أسابيع، قامت هي وصديقها بوضع مدخراتهما بالكامل، 10 آلاف دولار، في استثمار أطلق عليه بنك الصين الذي تديره الدولة اسم Yuan You Bao أو كنز النفط الخام.

استعدت تشن لخسارة كل شيء، وقبل ذهابها للنوم، كان السعر 11 دولارًا، نصف مدخراتها ذهبت مع الريح، لكنها لم تكن تدري أن بعد 20 دقيقة من نومها ستكون خسارتها أعمق، حيث سجل السعر أدنى مستوى له، ليسجل للمرة الأولى في التاريخ أقل من الصفر.

وأضاف التقرير: صنف الـ 20 دقيقة من بين الأكثر استثنائية في تاريخ الأسواق المالية.

دور كنز النفط الخام والمستثمرين الصغار:

لا يزال الخبراء يجمعون مجموعة من العوامل التي أدت إلى الانهيار، ووفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة، فإن الجهات التنظيمية تدقق في المسألة.

وكان من أحد هذه العوامل، بجانب تفشي فيروس كورونا، هو المستثمرون الصغار في آسيا مثل تشن الذين يراهنون بحماس على النفط، على الرغم من الأوضاع التي يمر بها العالم من تحطم الاقتصادات وتوقف الطلب على النفط وإيقاف الرحلات الجوية وتوقف المصانع.

استيقظت تشن لتدرك أنها لم تخسر نصف مدخراتها فقط أو كلها، بل أصبحت أيضًا مدينة لبنك الصين، إجمالًا، كان هناك نحو 3700 مستثمر تجزئة في صندوق كنز النفط الخام التابع لبنك الصين، جميعهم خسروا 85 مليون دولار.

كذلك المستثمرون الأمريكيون، الذين استثمروا عن طريق الشراء في صندوق نفط الولايات المتحدة، خسروا مثل تشن، لكن كان إجمالي الخسارة 1.6 مليار دولار.

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وقال تقرير بلومبرغ: وصول النفط إلى -37 دولارًا، كان جزئيًا بفضل أشخاص مثل تشن في الصين، كان المستثمرون الكبار والصغار يراهنون على ارتفاع أسعار السلع، معتقدين أن العالم سيتغلب على الفيروس وأن الطلب سوف يرتد، لكن الحقيقة أن الإنتاج زاد والطلب شبه انعدم وبدأت المصافي بالإغلاق وامتلأت صهاريج التخزين وتبخر الطلب واختفى مشترو شحنات النفط للتسليم الفوري في الأسواق المادية.

20 دقيقة حاسمة:

قال التقرير: الآن بعد أن قرأت السيناريو، تخيل ما حدث، بعد امتلاء صهاريج التخزين واختفاء مشتري شحنات النفط للتسليم الفوري في الأسواق المادية، جاء يوم الاثنين الحاسم، وهو اليوم قبل الأخير للتداول في عقد خام تكساس الوسيط لشهر مايو، كان هناك عدد قليل من المتداولين القادرين أو الراغبين في التسليم الفعلي.

وتابع: بعد ظهر ذلك اليوم، مع ضعف أحجام التداول وتفوق عدد البائعين على المشترين، انخفضت عقود التداول إلى الحد الأقصى المسموح به للخصم، وهو 10 سنتات للبرميل، تم التداول في هذه العقود بالكامل ولم يكن هناك مشترون، وكانت النتيجة مذبحة في ذلك اليوم.

وقال ديفيد غرينبرغ، رئيس ستيرلينغ كوموديتيز وعضو سابق في مجلس إدارة خام نايمكس: فشل التداول يظهر هشاشة سوق غرب تكساس الوسيط، التي ليست كبيرة كما يعتقد الناس.

موقف بنك الصين:

طلب البنك من المستثمرين مثل تشن دفع التكلفة الكاملة لما كانوا يشترونه مسبقًا، وهذا يعني أن موقف البنك بدا خاليًا من المخاطر، ولكن ليس إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون الصفر، فلن يكون هناك ما يكفي من المال في حسابات المستثمرين لتغطية الخسائر، وبحسب شخص مطلع على الأمر، فإن الأمر انتهى بالبنك بدفع 400 مليون يوان (56 مليون دولار) لتسوية العقود.

وفي جميع أنحاء العالم، واجه آخرون مخاطر مماثلة، وهو ما يكد أن انهيار سوق النفط الأمريكي في ذلك اليوم لم يؤثر على الولايات المتحدة وحدها بل انسحب إلى عدة أماكن أخرى

وقال الرئيس التنفيذي تيري دوفي لشبكة CNBC: غيرت أحداث الأسبوع سوق النفط إلى الأبد، بينما قال تاماس فارجا، المحلل في شركة PVM: لقد شاهدنا التاريخ يُكتب أمامنا للتو، ومن أجل استقرار سوق النفط، لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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