الإكثار من تناول الحلويات يمهد لزيادة الوزن والكوليسترول

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

من الملامح الرمضانية تعدد أنواع وأشكال الحلويات التي تحتوي على السمن والدهون، إذ يزداد استهلاكها من قبل الصائمين في أوقات مختلفة ما بعد الإفطار والى السحور.

وتقول استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد لـ”متابعات الخليج 365“، بالطبع الحلويات الرمضانية من أهم الملامح التي نشهدها في الشهر الفضيل، وهي تعد بأشكال وأنواع مختلفة ولكن مضمونها واحد وهو أنها تعد في السمن والزيوت المختلفة وتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات وماء الشيرة.

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وتابعت قائلة، ليس هناك أي موانع إذا كان تناولها بالمعدل المطلوب، ولكن إن زاد الأمر عن ذلك، فإنه يمهد لزيادة الوزن إذ تبدأ الحلويات مرتفعة السكريات في التحول إلى دهون ثلاثية غير صحية يختزنها الجسم، وتؤدي إلى زيادة الوزن، كما يفقد الجسم قدرته على التحكم في الشهية، وتتحول رغبة تناول الطعام إلى رغبة شرهة.

وبينت أن من الإشكاليات المترتبة على كثرة تناول الحلويات الرمضانية ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، لذا ينصح بالاعتدال في تناول الحلويات وتجنب تناولها قبل السحور لأنها ستشعر الفرد بالعطش نتيجة السكريات.

ونصحت استشارية التغذية رباب، بضرورة الحرص على سلطة الفواكه فهي أفضل من الحلويات من حيث القيمة الغذائية وفوائدها على الصحة والجهاز الهضمي ودورها في الوقاية من الأمراض.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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