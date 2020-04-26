ثالث أيام رمضان.. طريقة تحضير حلوى التمر على الطريقة السعودية

2020-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتزين موائد رمضان بأشهى الأكلات والحلويات، ونقدم لكم اليوم ثالث أيام رمضان طريقة تحضير حلوى التمر “الحيسة” على الطريقة السعودية.

طريقة التحضير:

يُحمى السمن في قدر كبيرة.

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يُضاف إليه الدقيق ويُحرك على نار متوسطة الحرارة لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق أو حتى يصبح لون المزيج بنيًا ذهبيًا فاتحًا.

يُرفع الدقيق عن النار، ويُضاف إليه التمر المفروم ويُهرس جيدًا بملعقة خشبية.

تُضاف حبات الهال مع حليب نستله المكثف المحلى وتُحرك المكونات حتى تمتزج جيدًا بعضها مع بعض.

تُسكب الحلوى في طبق وتُقدم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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