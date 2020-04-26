هل الصوم يؤثر على مريض خمول الغدة الدرقية ؟ متخصص يرد

2020-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تقوم بإنتاج ما يكفي من الهرمونات لتلبية احتياجات الجسم، مما يؤدي إلى تباطؤ في بعض وظائف الجسم.

ولكن ماذا عن صيام هذه الفئة التي تشكو من خمول أو كسل الغدة الدرقية؟

يقول استشاري السكر والغدد الصماء الدكتور عبدالجليل محمود لـ”متابعات الخليج 365“، إن مرضى كسل أو خمول الغدة الدرقية بإمكانهم الصوم بشرط تناول الدواء وفق التنظيم الجديد لشهر رمضان، وتبني أنماط غذائية صحية ومتوازنة، والاهتمام بشرب السوائل بكثرة خلال الإفطار وتناول الأطعمة الغنية باليود ومنها الأسماك والإكثار من الخضراوات والفواكه والحد من تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، لأنها تساهم في حدوث اضطرابات في نسبة الغدة الدرقية.

وبيّن أن كسل الغدة الدرقية يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات، ويمكن أن يصيب أي شخص ولكن توجد عوامل تزيد فرصة الإصابة به، ولا توجد وسيلة لمنع الإصابة بكسل الغدة الدرقية لكن يمكن التحكم بها بالأدوية.

وحول عوامل الخطورة التي تزيد من فرص الإصابة بخمول الغدة الدرقية تابع قائلًا:

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نعم توجد هناك بعض عوامل الخطورة هي:

⁃ الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

⁃ الإصابة المسبقة بأحد أمراض الغدة الدرقية.

⁃ وجود تاريخ عائلي بالإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

⁃ الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل: متلازمة توغرن، والتهاب المفاصل الروماتيدي، والسكري من النوع الأول، وغيرهم.

وأكد أن العلاج يعتمد على الاستخدام اليومي لهرمون مشابه للهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية بشكل طبيعي، ويتم إجراء تحاليل بشكل دوري إلى أن يتم ضبط الجرعة بحسب احتياج المريض والتحكم بخمول الغدة الدرقية، ويجب عدم التوقف عن استخدامه دون إشعار الطبيب المعالج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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