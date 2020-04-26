استشاري إعاقة بصرية لـ”المواطن”: لا تستخدموا الجوال في الغرف المظلمة

2020-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الإعاقة البصرية بالمستشفيات الجامعية بالرياض الدكتور خالد بن فهد جاموس، بعدم الإكثار من استخدام الأجهزة إذ إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العينين بالإضافة إلى حدوث جفاف العينين والذي بصاحبة احمرار.

وحذر عبر ” متابعات الخليج 365” الأشخاص الذين يستخدمون الجوال في الغرف المظلمة قائلًا، يفضل عدم استخدام الأجهزة في غرفة مظلمة تمامًا، وأيضًا ضرورة تقليل الإنارة من الجهاز قدر المستطاع إلى الحد الذي لا يؤثر على قراءة الحروف والأرقام.

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ودعا الدكتور خالد أفراد المجتمع لحماية العينين بشكل عام بضرورة تناول الكثير من السوائل والماء خلال فترة الإفطار، والتقليل من الجلوس المستمر أمام الأجهزة الإلكترونية، وخصوصًا الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة مع هذه الأجهزة.

وشدد على ضرورة الكشف الدوري عل العينين من قبل الكبار والصغار للاطمئنان على سلامتهما، إذ إن هناك أمراضًا في العين صامتة وتكتشف بالصدفة، فالكشف الدوري للعينين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي أمراض في العينين ومنها المياه البيضاء والزرقاء، والجفاف، وضعف النظر عند الأطفال، وحساسية العينين.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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