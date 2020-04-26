السعودية | السعودية: 1223 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2357

شكرا لقرائتكم السعودية: 1223 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2357 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي اليوم الأحد، تسجيل 1223 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17522، مؤكدا ارتفاع حالات التعافي إلى 2357.
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية في مؤتمره اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أن هناك 15026 إصابة نشطة بينها 115 حالة حرجة.
وأشار إلى تسجيل 3 وفيات جدد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 139 حالة وفاة.
وقال المتحدث إن في المملكة 937 مركز اتصال لتلقي أي استفسار حول كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المرحلة المقبلة مهمة، مؤكدا أن الجائحة ما زالت تنتشر عالميا.
من جهتها، أهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
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