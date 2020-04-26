، بعد تخفيف إجراءات "كورونا".. "مودي" للهنود: لا تقعوا في فخ الثقة المفرطة ،

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طالب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الأحد)، المواطنين بالامتثال الصارم لتدابير العزل العام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد على الرغم من مرور أكثر من شهر على فرض حظر التجول.
وذكر "مودي" في كلمة عبر الإذاعة، إن البلاد تخوض حربًا ويجب على المواطنين مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".
ودعا المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ الثقة المفرطة، والتوهم بأنه ما دام فيروس كورونا لم يصل إلى مدينتنا أو قريتنا أو شوارعنا أو مكتبنا فبالتالي لن يصل إلينا.
وأدت الكثافة السكانية العالية في الهند، وضعف البنية التحتية للصرف الصحي وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية إلى تسريع وتيرة انتشار الفيروس.
وسجلت الهند 26496 إصابة بـ"كوفيد-19"، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا، و824 حالة وفاة، وشكلت السلطات فرقًا للتركيز على الامتثال لتدابير الإغلاق.
وفرض "مودي" إجراءات العزل العام على سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في 25 مارس (آذار)، لكن الخبراء يخشون من أن أكبر إغلاق في العالم غير قادر على الحد من انتشار "كوفيد-19"، وشهدت الهند زيادة في الحالات مع التوسع في إجراء الاختبارات.
وسمحت الهند أمس بإعادة فتح المتاجر الصغيرة في المناطق السكنية مع تخفيض عدد الموظفين إلى النصف وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل.فيروس كورونا الجديد
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 04:47 PM
طالبهم بعدم مخالفة تدابير العزل العام ومعايير التباعد الاجتماعيبعد تخفيف إجراءات "كورونا".. "مودي" للهنود: لا تقعوا في فخ الثقة المفرطة
طالب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الأحد)، المواطنين بالامتثال الصارم لتدابير العزل العام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد على الرغم من مرور أكثر من شهر على فرض حظر التجول.
وذكر "مودي" في كلمة عبر الإذاعة، إن البلاد تخوض حربًا ويجب على المواطنين مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل، وفقاً لـ"رويترز".
ودعا المواطنين إلى عدم الوقوع في فخ الثقة المفرطة، والتوهم بأنه ما دام فيروس كورونا لم يصل إلى مدينتنا أو قريتنا أو شوارعنا أو مكتبنا فبالتالي لن يصل إلينا.
وأدت الكثافة السكانية العالية في الهند، وضعف البنية التحتية للصرف الصحي وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية إلى تسريع وتيرة انتشار الفيروس.
وسجلت الهند 26496 إصابة بـ"كوفيد-19"، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا، و824 حالة وفاة، وشكلت السلطات فرقًا للتركيز على الامتثال لتدابير الإغلاق.
وفرض "مودي" إجراءات العزل العام على سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في 25 مارس (آذار)، لكن الخبراء يخشون من أن أكبر إغلاق في العالم غير قادر على الحد من انتشار "كوفيد-19"، وشهدت الهند زيادة في الحالات مع التوسع في إجراء الاختبارات.
وسمحت الهند أمس بإعادة فتح المتاجر الصغيرة في المناطق السكنية مع تخفيض عدد الموظفين إلى النصف وارتداء الكمامات والقفازات خلال ساعات العمل.
، بعد تخفيف إجراءات "كورونا".. "مودي" للهنود: لا تقعوا في فخ الثقة المفرطة ،
المصدر : الخليج 365
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