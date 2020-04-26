، لم تبالِ بـ"كورونا".. ماذا فعلت أم فلسطينية عند رؤية ابنها الأسير؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - والده وشقيقاته لوحن له من بعيد

اكتفى الأسير الفلسطيني المحرر أمير ناجي عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بالتلويح بيديه لأهله الذين انتظروا خروجه؛ خوفاً من أن يكون حاملاً لفيروس "كورونا" المستجد وينقله لأحدهم.

وقف أمير (18 عاماً) الذي قضى عاماً واحداً في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة بكمامته ولباسه الواقي الأبيض وقفازيه الزرقاوين، ليلوح لأقاربه بيديه حاملاً العلَم الفلسطيني، كذلك فعل والده وشقيقاته، بينما لم تتمالك والدته إيناس حمدان نفسها، وخالفت تعليمات رجل الأمن الفلسطيني الذي تواجد في المكان وطلب منهم البقاء بعيداً، لتحتضن ابنها من دون تقبيله.

وقضى "ناجي" الحكم الذي صدر عليه لرشقه جنوداً إسرائيليين بالحجارة خلال تظاهرة، في سجن نفحة الصحراوي (جنوب)، وتولت وزارة النقل الفلسطينية وطاقم طبي نقله من عند حاجز إسرائيلي جنوب الضفة الغربية، وفقاً لما أوردته "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأجرى الطاقم الطبي الفلسطيني اختبار فيروس "كورونا" لـ"ناجي" فور إطلاق سراحه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ثم نقل إلى الحجر الصحي داخل فندق مع أربعة معتقلين آخرين أطلق سراحهم قبله بأيام.

وذكر "ناجي" الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جنسيته الفلسطينية، أن الأسرى يعيشون في السجون الإسرائيلية حالة صعبة، لكن بعد انتشار "كورونا" تضاعفت آلامهم.

وأضاف أن إدارة السجون الإسرائيلية ترفض السماح بإدخال معقمات ومواد تنظيف إلى داخل السجون.فيروس كورونا الجديد