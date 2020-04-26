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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.
وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=
وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.فيروس كورونا الجديد
هولندا.. "كورونا" يصيب 655 شخصاً جديداً ويقتل 66صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-26
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.
وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=
وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:28 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 37.845
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.
وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=
وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.
، هولندا.. "كورونا" يصيب 655 شخصاً جديداً ويقتل 66 ،
المصدر : الخليج 365
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