، هولندا.. "كورونا" يصيب 655 شخصاً جديداً ويقتل 66 ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة المرضى ترتفع إلى 37.845

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.

وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=

وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.فيروس كورونا الجديد