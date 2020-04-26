، رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بإعادة فتح المدارس.. لكن متى؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "كونتي" أشار إلى احتمالية تخفيف إجراءات " كورونا " قريباً

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بإعادة فتح المدارس في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ لعدم تعريض صحة الأولاد لخطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "كونتي" في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليسارية: "نفكر بالطبع بالمدارس لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء كانت تتوقع مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس في سبتمبر"، وفقاً لـ"فرانس 24". وحذر من أن "صحة الأولاد على المحك"

وبين رئيس الوزراء الإيطالي أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتبارًا من الرابع من مايو (أيار).

وأضاف أن هذه الخطة ستعلن الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكن على المؤسسات أن تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة كالتباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة.

وأغلقت المدارس مطلع مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة 26 ألف شخص في إيطاليا، الدولة الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا.

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