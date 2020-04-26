، في أول يومين من رمضان.. أمانة الشرقية تنفذ 1700 جولة رقابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان (1700) جولة، و(36) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تحرير (101) إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم (2151) موقع، وذلك في إطار تظافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين، للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضر، إضافة إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ، كما كثفت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات متطورة مخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية المخصصة لهذا الشأن.

أمانة الشرقية