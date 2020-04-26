شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح خطوات تحديث بيانات رب الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد حساب المواطن على سؤال وجهه أحد المواطنين حول ما إن كان يجب على رب الأسرة تحديث بياناته، بانه في حال أي تغيير في البيانات عليه التوجه للبوابة الإلكترونية وتعديل البيانات والمتزوج لا يستلزم إرفاق مستندات.

وقال حساب خدمة المستفيدين المنصة الإلكترونية لحساب المواطن عبر تويتر، بان أي تغيير يطرأ على المستحق يجب ان يتوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابه والتعديل على البيانات وفي حال كان المستفيد متزوج لا سيتلزم ارفاق مستندات.

وتابع الحساب بأن ذلك سيسمح بدارسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى.