شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» توضح حالة يُعفى فيها صاحب العمل من دفع أجور للعاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن حالة يُعفى فيها صاحب العمل من دفع أجور للعاملين المستفيدين من أحد التعويضات، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد المغردين سؤالًا إلى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " ‏‎السلام عليكم بما أن الآن رجعنا للدوام وأنا ممن قبل في نظام ساند هل يلزمني صاحب العمل أن أداوم براتب الذي يصرفه لي ساند 60% من الراتب أو صاحب العمل يصرف راتبي كامل؟ ".

وأجاب حساب خدمة العملاء: " ‏‎أهلاً بك، صاحب العمل معفى من دفع الأجور للعاملين المستفيدين من هذا التعويض وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض، شاكرين تواصلك ".