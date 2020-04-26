شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات اليوم بـ12 وسيلة معتمدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ طلاب الجامعات أداء الاختبارات النهائية عن بعد بـ12 وسيلة معتمدة من وزارة التعليم.

وكشفت وزارة التعليم سابقا عن آلية تقويم الإختبارات وحددت الثالث من رمضان موعدا لها، على أن يُتاح للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاةً لظروف الطلبة في الشهر الفضيل.

ووجهت الوزارة بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.