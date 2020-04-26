شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأمير سلطان بن سلمان يكشف تفاصيل قضائه رحلة الفضاء في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، هو أحد رواد مكوك الفضاء الأمريكي "ديسكفري" وذلك يوم 29 رمضان (17 يونيو) في رحلته التي استمرت 7 أيام قبل 36 عاماً؛ ليسجل ولأول مرة في التاريخ قيام إنسان بالصوم والصلاة وختم القرآن الكريم في الفضاء.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن أول يوم له في الفضاء يوافق يوم 29 من رمضان، ورغم أنه بلغته فتوى من الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- مفتي المملكة في ذلك الوقت بأن الأولى الفطر للسفر والقضاء بعد العودة إلى الأرض؛ لافتًا إلى إنه فضل الصيام، خصوصاً وأنه كان محافظاً على الصيام أثناء فترة التدريب والإعداد للرحلة في مركز التدريب بمركز جونسون بمدينة هيوستن، والذي كان يترافق مع شهر رمضان.

وقال أنه وزميله الرائد الاحتياطي عبدالمحسن البسام، كانا أحياناً يستيقظان بعد الفجر من كثرة الإرهاق، ومن ثم لا يتمكنان من تناول طعام السحور، ويكملان صيامهما، كما كانا حريصين على أداء الصلوات وتلاوة القرآن طيلة الشهر؛ لافتًا إلى أن في أول يوم للرحلة شعر كثيراً بالإجهاد؛ بسبب قلة النوم، وحالة انعدام الجاذبية، وشعوره بالجفاف الشديد، وفقدانه للسوائل.

وأشار إلى أن صيامه في الفضاء كان حسب تقويم ولاية فلوريدا التي انطلق منها المكوك، أما بالنسبة للصلاة في الفضاء فقد كان يؤديها في أوقاتها داخل المكوك، وكان عليه أن يثبت قدميه في مثبت خاص حتى لا يسبح داخل المكوك نتيجة انعدام الجاذبية، لكنه أوضح أنه لم يكن يستطيع السجود كاملاً بل الركوع فقط، وفسّر ذلك بأن السجود يكون صعباً، ويصيب بالدوار لانعدام الجاذبية.

وبكى الأمير سلطان، تأثراً عندما أخبر والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في المكالمة الهاتفية التي أجراها معه في الفضاء، معبراً بكلمات مؤثرة عن سعادته بختمه للقرآن، كما كان يصطحب معه أشرطة مسجلة للقرآن الكريم يستمع إليها قبل النوم لينعم بالراحة والطمأنينة.

Advertisements