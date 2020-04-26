شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط منشآت مخالفة لاشتراطات تخزين المنتجات الغذائية في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع⁩ ‎أمانة القصيم في بريدة، اليوم الأحد، من ضبط منشآت مخالفة للاشتراطات اللازمة لتخزين المنتجات الغذائية، إضافةً لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس المستجد.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه أحيلت المنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.