شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تلاوة قرآنية نادرة لإمام الحرم المكي الراحل الشيخ عبد الرحمن الشعلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تسجيل نادر عن تلاوة قرآنية خاشعة لإمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشعلان رحمه الله ، والذي تولى إمامة الحرم المكي عام 1370هـ وحتى عام 1404 هـ .

وخلال التسجيل ، تلى الشيخ "الشعلان " سورة "الغاشية " بصوته العذب المعروف عنه ، حيث كان يؤم المصلين في صلاتي الظهر والعصر ، وكذلك ينوب عمن يغيب في الصلوات الجهرية .

الجدير بالذكر أن الشيخ "عبد الرحمن الشعلان " -طيب الله ثراه - من مواليد حائل ، وتخرج من كلية الشريعة وكان رئيس المحكمة المستعجلة قبل أن يصبح إمام وخطيب الحرم المكي .