بالفيديو.. تلاوة قرآنية نادرة لإمام الحرم المكي الراحل الشيخ عبد الرحمن الشعلان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تسجيل نادر عن تلاوة قرآنية خاشعة لإمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشعلان رحمه الله ، والذي تولى إمامة الحرم المكي عام 1370هـ وحتى عام 1404 هـ .
وخلال التسجيل ، تلى الشيخ "الشعلان " سورة "الغاشية " بصوته العذب المعروف عنه ، حيث كان يؤم المصلين في صلاتي الظهر والعصر ، وكذلك ينوب عمن يغيب في الصلوات الجهرية .
الجدير بالذكر أن الشيخ "عبد الرحمن الشعلان " -طيب الله ثراه - من مواليد حائل ، وتخرج من كلية الشريعة وكان رئيس المحكمة المستعجلة قبل أن يصبح إمام وخطيب الحرم المكي .
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