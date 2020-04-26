إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في السعودية

أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد بتسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعًا مستمرًا في عدد الإصابات منذ نحو 4 أيام على التوالي.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن بلغ 17522.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (272) والرياض (267) والمدينة المنورة (217) وجدة (117) وبيش (113). وفق موقع روسيا اليوم

وأعلنت الوزارة عن ثلاث وفيات جديدة ناجمة عن العدوى وقعت خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد ضحايا كورونا في المملكة 139 حالة وفاة.

وتماثل 142 مريضا في السعودية للشفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2357 شخصا.