توجيه عاجل من ‎#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد

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إنفاذًا لتوجيهات ‎#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .. المملكة توقع عقدًا مع ‎#الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس ‎#كورونا المستجد.

‏يشمل العقد، جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات.

‏وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.

‏بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

‏يعد هذا العقد من أكبر العقود التي توفر فحوصات تشخيصية لفيروس ‎#كورونا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن اللجنة عمدت شراء فحوصات من شركات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا وكوريا الجنوبية لتصل الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، تمثل قرابة 40% من سكان المملكة.

