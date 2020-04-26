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صر ح المتحدث الأمني لـ #وزارة_الداخلية بما يلي :
︎ إستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها.
︎ استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة منها.
︎ استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.
︎ نؤكد على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، ونهيب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.
︎ نؤكد على الجميع استخدام خدمات الوزارة عبر منصة #أبشر، والتي تغني عن التنقل للاستفادة من الخدمات، وخدمتك في منزلك.
︎ عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم، واستمرار رفع المنع بأيدينا.
︎ التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن.
︎ الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية توضح بيان رفع الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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