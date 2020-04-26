وزارة الداخلية توضح بيان رفع الحظر

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صر ح المتحدث الأمني لـ ‎#وزارة_الداخلية بما يلي :

︎ إستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها.

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︎ استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة منها.

︎ استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر.

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︎ نؤكد على استمرار منع التجمع للأغراض الاجتماعية لأكثر من ٥ أشخاص، ونهيب المواطنين وأرباب العمل باتخاذ التدابير الاحترازية.

︎ نؤكد على الجميع استخدام خدمات الوزارة عبر منصة ‎#أبشر، والتي تغني عن التنقل للاستفادة من الخدمات، وخدمتك في منزلك.

︎ عودة الحياة لطبيعتها يتطلب التزام كامل من المواطن والمقيم، واستمرار رفع المنع بأيدينا.

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︎ التجمعات الخاصة سواء كانت في أوقات السماح وغيرها، ليست مسموح بها وبإمكان الجميع تقديم البلاغات على تطبيق كلنا أمن.

︎ الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.

