مدينة الملك عبدالله الطبية تحصل على تجديد اعتماد «سباهي» لمدة 3 سنوات

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على تجديد اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI (سباهي) لمدة ثلاث سنوات مقبلة وحتى عام ٢٠٢٣م.

وتضمنت النسبة الكلية بتطبيق المعايير ٩٦،٦% من مجموع ٢٣٠٠ معيار، من خلال تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على سلامة المرضى وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المدينة الطبية التي تؤكد تطبيق نهج الجودة والتطوير والاهتمام بأمن وسلامة المرضى والسعي لتحقيق رضاهم، وهو مطلب أساسي وهدف سامٍ تحققه المدينة الطبية في أقسامها ومراكزها الطبية كافة.

كما يضاهي المجلس المركزي لاعتماد المنشآت (سباهي) أقوى المنضمات العالمية في الجودة والذي يعتمد على معايير عدة تضمن تطبيق الجودة، وهي عبارة عن مجموعات مقسمة لسبعة تخصصات أساسية هي: القيادة و إدارة الجودة، الخدمات الطبية، الخدمات التمريضية، مكافحة العدوى والأوبئة، إدارة الأدوية، المعامل وبنوك الدم وأخيرًا السلامة وإدارة المنشآت.

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ويعتبر نيل المدينة الطبية هذا الاعتماد اعترافًا بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، والتي تراعي تهيئة بيئة علاجية وصحية متكاملة الخدمات، ويقوم الاعتماد على تقييم شامل لمستوى الرعاية الجودة من خلال وضع معايير علمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI سباهي يهدف إلى خلق بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرّس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، كما تعمل على تطبيق معايير موحدة ذات مستوى عال فيما يتعلق برعاية المرضى وسلامتهم.

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