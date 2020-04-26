أخبار السعودية اليوم.. شروط فتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول.. وإقرار برنامج إدارة الكوارث الصحية

ترصد «صحيفة عاجل» -في نشرة أخبار السعودية اليوم الأحد 26 إبريل 2020- أبرز الأخبار في المملكة منها أمانة الرياض تحدد شروط فتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول، وإقرار برنامج إدارة الكوارث الصحية و توقع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني» رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق.

أمانة الرياض تحدد شروط فتح المنشآت التجارية خلال فترة السماح بالتجول

أوضحت أمانة منطقة الرياض الاشتراطات الاحترازية لفتح الأنشطة التجارية خلال فترة السماح بالتجول وفق نظام الدولة، وفي الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به.

بعد اعتماد المقام السامي.. إقرار برنامج إدارة الكوارث الصحية

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ89 برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية، وقيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتنفيذ المخرجات الواردة في هذا الإطار بعد الاعتماد من المقام السامي.

بالصور.. صحة حائل تغلق أقسام الطوارئ بمجمعين طبيين لعدم الالتزام باشتراطات كورونا

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية، الأحد، بمنطقة حائل إغلاقها أقسام طوارئ في مجمعين طبيين كإجراء تحفّظيّ؛ بسبب عدم الالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

الحصيني: رياح نشطة وأتربة مثارة على معظم المناطق.. وتحسّن بدرجات الحرارة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، «عبدالعزيز الحصيني»، الأحد، نشاطًا للرياح (من متوسطة إلى شبه قوية) يصحبها أتربة مثارة على معظم المناطق، وهطول أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية.

إغلاق 5 منشآت غذائية في العمرة بمكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 5 منشآت غذائية لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

صحة حائل تغلق أقسام الطوارئ بمجمعين طبيين لعدم الالتزام باشتراطات كورونا

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية، الأحد، بمنطقة حائل إغلاقها أقسام طوارئ في مجمعين طبيين كإجراء تحفّظيّ؛ بسبب عدم الالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

المملكة تؤكد أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحدّ من التدفقات المالية غير المشروعة

أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة تؤمن بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهرة.

أمانة جدة تفعِّل الكاميرات الحرارية بمراكز التسوّق

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تواصل أمانة جدة تفعيل الكاميرات الحرارية الكاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص أثناء دخول مراكز التسوّق؛ لاكتشاف الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حرصًا على سلامة المتسوقين.

جازان.. الفرق الرقابية بفرع التجارة تكثّف جولاتها على منافذ البيع فى رمضان

قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية على منافذ البيع للسلع الرمضانية بالقطاع الجبلي بمنطقة جازان ومسح الأسعار إلكترونيًّا للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

فيديو يظهر تطبيق مصلين داخل الحرم المكي للتباعد الاجتماعي

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك التزامًا بالإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

تمديد استقبال البحوث الشرعية لجائحة كورونا أسبوعًا إضافيًّا

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تمديد وقت استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفرادًا وجهات)، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة.

مدينة الملك عبدالله الطبية تحصل على تجديد اعتماد «سباهي» لمدة 3 سنوات

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على تجديد اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI (سباهي) لمدة ثلاث سنوات مقبلة وحتى عام ٢٠٢٣م.

الأهلي المصري يحسم موقفه من عودة «كهربا» إلى الدوري السعودي

أغلقت إدارة النادي الأهلي المصري الباب أمام عودة لاعب فريقها الأول لكرة القدم، محمود عبدالمنعم، الشهير بـ«كهربا»، إلى الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

نجم الاتحاد السابق يكشف كواليس جديدة عن نهائي أبطال آسيا 2004

كشف مناف أبوشقير، النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن كواليس نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، والذي توج به العميد على حساب سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي، في مواجهة ملحمية شهدت ريمونتادا تاريخية.

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