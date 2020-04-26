انطلاق الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات عن بعد

بدأت -صباح اليوم الأحد- الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الجامعات السعودية لكل أنواع التعليم المنتظم، عن بُعد، الانتساب، للعام الجامعي ١٤٤١ .

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنه وفي ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في هذا الشهر.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارًا وفق المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية؛ بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي، بحيث تكون 80 درجة من إجمال الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.

وحدّدت الوزارة عدة طرق لإجراء الاختبارات النهائية في الجامعات، من بينها إجراء الاختبارات من خلال نظام بلاك بورد، أو إجراء الامتحان المتعدّد القصير المتنوّع بأفكار مختلفة، أو إجراء الاختبارات من خلال الكتاب المفتوح، أو اختيار الاختبارات الشفوية أو من خلال التطبيقات العديدة التي يتم من خلالها أداء الامتحان عن بعد.