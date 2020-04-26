الجوف.. إيداع 5.2 ملايين ريال في حسابات أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة

كمستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت..
أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 5.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6761 طالبًا وطالبة، كمستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب «صقر بن فرحان الصقر» أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهري رجب وشعبان لعام 1441هـ.
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