بالصور.. حبحب وادي الدواسر وفرة في المحصول جودة في المنتج سعر مناسب

بدأ مستثمرو زراعة الحبحب بمحافظة وادي الدواسر في تسويق إنتاج مزارعهم؛ حيث تجاوز الإنتاج 66 ألف طن، زرعت على مساحة بلغت أكثر من 1700 هكتار من الأراضي الزراعية، وسط توقعات بانخفاض الأسعار.

وأوضح «موفي بن فيصل آل عثيمين» وهو أحد مسوقي الحبحب في الوادي أن بواكير المنتج بدأت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن السوق يستقبل حاليًّا 150 مركبة.

وتوقع «آل عثيمين» أن يتضاعف العدد الأسبوع القادم؛ حيث تحمل كل مركبة ما بين 140 إلى 170 حبحبة بحسب الحجم.

ولفت إلى أن سعر المركبة الواحدة ما بين الــ2000 ريال إلى 2400 ريال، ويصل إلى أقل من ذلك في نوع الجاكي الذي يبلغ متوسط سعر حمولة المركبة 1300، و1000 ريال لحمولة المركبة من نوع ملكوتي.

كما توقع انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل مع توفر كميات أكبر من الإنتاج.

وذكر أن الكثير من المركبات الكبيرة والثلاجات تنقل الحبحب من المزارع مباشرة الى مختلف مناطق المملكة، حيث يعتبر حبحب وادي الدواسر الأول نزولًا في الأسواق.

خبرات مزارعي وادي الدواسر

بدوره، أكد الفني في مجال الزراعة «عبدالله بن مبارك آل غانم» المتخصص في إنتاج الحبحب بأن خبرات مزارعي المحافظة بدأت تزداد عامًا بعد آخر.

وأوضح أن تلك الخبرة هي سبب نجاح زراعة الحبحب هذا العام بعد توفيق الله، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنه من أهم هذه الخبرات الزراعة في الأراضي الخصبة جيدة الصرف أو الأراضي الرملية الخصبة إذا ما اعتنى بالتسميد العضوي والكيماوي، وهو ما يؤدي إلى قوة نمو النبات وجودة المحصول كمًّا ونوعًا وقلة انتشار الأمراض الفطرية.

التسويق المبكر

وأرجع «آل غانم» التسويق المبكر هذا العام لمحصول الحبحب إلى الزراعة المبكرة في الأيام الباردة باستخدام الأنفاق البلاستيكية.

وأوضح أنها عبارة عن أقواس من السلك المجلفن بقطر 5 مليمترات وطول 2 متر، وتغرس بطول المصاطب على أبعاد 1.5 متر، ثم يفرد البلاستيك (سُمك 60 ميكرونًا) فوقها ويثبت من جميع الجوانب بالترديم بالتربة أو الرمل وتعمل فتحات للتهوية بتقدم النباتات فى العمر.

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وأشار إلى أنه عند بدأ التزهير وتحسن الجو يبدأ في رفع الغطاء البلاستيك تدريجياً إلى أن يتم الاستغناء عنه تمامًا عند بداية التزهير.

التسميد الأزوتي

وعن الأمراض التي تصيب الحبحب قال آل غانم: "إن المجموع الخضري إذا تعرض لظروف غير ملائمة مثل الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة، فإنه يعتمد على التسميد الأزوتي في صورة يوريا حتى تتحسن الحالة ثم يرجع إلى برنامج التسميد العادي".

وأضاف: «كما أنه إذا تعرض المجموع الجذري إلى أضرار مثل التعفن أو الإصابة بالديدان والنيماتودا أو زيادة الملوحة فإنه يجب الاعتماد أساسًا على التغذية الورقية بالرش بأحد مركبات الأسمدة الورقية».

أسعار معتدلة

بدوره أوضح أحد بائعي قطاع التجزئة مبارك ناصر الجريد، أن الأسعار معتدلة جدًّا وفي متناول الجميع؛ حيث لا يتجاوز سعر الحبحبة الواحدة كبيرة الحجم من النوع الأبيض المعروف بالسيدلان 25 ريالًا.

ويصل إلى 10 ريالات بحسب الحجم، مُشيرًا إلى رضى المتسوقين بالأسعار التي يرى أنها معتدلة جدًّا.

فوائد صحية

وأثبتت الكثير من الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية أن للحبحب فوائد جمّة لصحة الإنسان منها كما يقول المتخصص في التغذية عبدالرحمن ناصر الدوسري إنه يقلل ترسّب حمض البوليك في الدم.

وأوضح الدوسري أن مادة "الليكوبين" الموجودة في الحبب تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.

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