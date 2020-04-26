من هم المستفيدون من المعاش التقاعدي للمرأة بعد وفاتها؟.. المؤسسة العامة للتقاعد تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، من هم المستفيدون من المعاش التقاعدي للمتقاعدة بعد وفاتها وفقًا لشروط التقاعد المدني، وشروط الحصول عليه وطريقة احتساب المعاش التقاعدي.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من شروط استحقاق معاش المتقاعدة بعد وفاتها أن يكون الشخص معتمدًا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ما عدا الابن والبنت.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن من تنطبق عليه شروط الاستحقاق هم الزوج والابن والبنت، لافتة إلى أنه إذا ثبت إعالة المتقاعدة المتوفاة كل من: «الأم والأب والأخ والأخت والجد والجدة واب وبنت الابن إذا توفي في حياة صاحبة المعاش»، فإنهم يستحقون المعاش.

طريقة حساب المعاش للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه إذا توفيت المتقاعدة صاحبة المعاش فيقرر للمستحقين عنها معاش بقدر المعاش بقدر المعاش المستحق لها ويكون كالتالي:

1- إذا كان عدد المستحقيين ثلاثة فأكثر، يوزع بينهم بالتساوي.

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2- إذا كان عددهم اثنين يخصّص لهما 75% من المعاش.

3- إذا كان واحدًا يخصّص له 50% من المعاش.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد حددت حالات لإيقاف معاش المستفيد، منها بلوغ أحد الذكور من الأبناء سن 21 ولم يقدم أي مستندات تفيد بمواصلته للدراسة، زواج إحدى المستفيدات، لكنها تستحقه مرة أخرى في حال طلقت أو ترملت، والتحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية، وفي حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين.

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