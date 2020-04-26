السعودية اليوم / ملتقى افتراضي بجامعة الملك خالد لخريجي الإعلام



أبها 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

اختتم قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد أمس، ملتقى عبر شبكة الإنترنت استمر لمدة ٣ أيام لمناقشة مشروعات إعلامية لطالبات قسم الإعلام والاتصال بمساراته الثلاثة (الاتصال الاستراتيجي- إعلان علاقات عامة، الصحافة والتحرير الإلكتروني، الإذاعة والتلفزيون).

وتناولت الموضوعات المطروحة عدة محاور منها علاقة الإعلام والطفل، والتوعية والتثقيف بريادة الأعمال الرقمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والتوعية بالقواعد والسلوكيات في الذوق العام، وتعزيز ثقافة استثمار المهارات في دعم الهويات، والتوعية بنشر الثقافة حول أهمية إجراء الفحوصات قبل الزواج للحد من انتشار الأمراض الوراثية، كما عرضت الطالبات تصورا لإقامة مؤتمر بعنوان "الإعلام والرقمنة - التخطيط والاستراتيجيات"، ومعرضا إعلاميا بعنوان "إعلامياتkku " ، و٣ تقارير رقمية، عن المشهد الحضري في عسير ومتحف عسير الإقليمي كما قدمت الطالبات مجلة بعنوان "التعلم الإلكتروني" وفيلما بعنوان "الجانب الآخر".

// انتهى //

16:03ت م

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