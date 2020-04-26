السعودية اليوم / التربية الخاصة في تعليم الرياض تطلق المرحلة الثانية من مبادرة قنوات التدريب



الرياض 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 إبريل 2020 م واس

أطلقت إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرحلة الثانية من مبادرة ( قنوات التدريب ) التي تضم عدداً من البرامج المتنوعة والهادفة اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وتقنياً المتعلقة بالتربية الخاصة .

وتستهدف المبادرة شاغلات الوظائف التعليمية ( مشرفات تربويات / معلمات الخدمات المساندة وبرامج دمج التوحد والتدريبات السلوكية وكذلك مرشدات الطالبات ) وشاغلات الوظائف الإدارية ، وكذلك أولياء أمور الطالبات ذوات الإعاقة .

وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد البرامج ستكون في استراتيجيات تعديل السلوك واستخدام المعززات ، والاستشارة والعمل الجماعي ببرامج التربية الخاصة ، وفي التعليم عن بعد وأهميته في العملية التعليمية ، والتقييم الوظيفي للسلوك ، و حماية الطفل والممارسات الأخلاقية ، وخطة الطواري النموذجية ، والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ، واستخدام التقنية في التعلم ، والإشراف التربوي من خلال استراتيجية تدريب الأقران ، وخلق بيئة دامجة واستراتيجيات تكييف وتعديل المناهج التعليمية ، والأنماط الشخصية وفهم النفسيات ، وفي إدارة الذات .

وبينت الأحمد أن البرامج سيتولى تنفيذها نخبة من المدربين والمدربات وفق جدولة زمنية محددة ، كما يُتاح الالتحاق في البرامج من خلال زيارة موقع الإدارة أو مسح الباركود في بوستر البرامج .

//انتهى//

16:00ت م

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