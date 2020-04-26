السعودية اليوم / أمانة الأحساء تطلق خدمة " المسح النشط " من السيارة



الأحساء 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واس

أطلقت أمانة الأحساء مبادرتها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، أول نقطة للمسح النشط، والتي تهدف إلى فحص الأشخاص من سياراتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشّي

وتضم النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، عدداً من المختصين وفريق طبي متكامل، تشرف عليه صحة الأحساء، وتستقبل مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، حيث يقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب الكشف، مما يساهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، حرص حكومتنا الرشيدة " أيدها الله " على توفير كافة أوجه الدعم وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس «كورونا».

// انتهى//

15:56ت م

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الأحساء 03 رمضان 1441 هـ الموافق 26 أبريل 2020 م واسأطلقت أمانة الأحساء مبادرتها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، أول نقطة للمسح النشط، والتي تهدف إلى فحص الأشخاص من سياراتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد.وتضم النقطة الواقعة على طريق الملك فهد، عدداً من المختصين وفريق طبي متكامل، تشرف عليه صحة الأحساء، وتستقبل مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، عبر مسارين، حيث يقوم الممارسون الصحيون داخل النقطة بإجراء الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع الصحي لمن يرغب الكشف، مما يساهم في الاكتشاف في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، والحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، حرص حكومتنا الرشيدة " أيدها الله " على توفير كافة أوجه الدعم وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من فيروس «كورونا».// انتهى//15:56ت م0083

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